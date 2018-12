Oggi, su Rai1 a Domenica In, ecco gli ospiti di Mara Venier

Tanti gli ospiti e le sorprese della puntata del 16 dicembre di Domenica In, in onda come sempre fino alle 17.30 su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi della Dear. Christian De Sica e Massimo Boldi interverranno per parlare del loro film di Natale -Amici come prima-, che li vede di nuovo insieme a distanza di anni.

L’attrice Ottavia Fusco, ex moglie di Pasquale Squitieri, sarà protagonista di una intervista nella quale ricorderà gli ultimi anni vissuti a fianco del regista e sceneggiatore scomparso nel febbraio 2017. Per la musica, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli interpreteranno un medley dei loro successi degli anni ’70, mentre Bruno Vespa, intervistato da Mara Venier, ripercorrerà alcuni importanti avvenimenti degli ultimi anni raccontati nel suo ultimo libro -Rivoluzione-.

Flavio Insinna interverrà con una sorpresa per il pubblico in studio e presenterà il suo prossimo impegno teatrale -La macchina della felicità-.

Ci sarà spazio anche per una anteprima di -Sanremo Giovani- con Luca Barbarossa, Fabio Rovazzi, Pippo Baudo e i 24 giovani emergenti, in collegamento dal Casinò di Sanremo per alcune curiosità e anticipazioni sul programma che andrà in onda su Rai1 il 20 e 21 dicembre.

Renzo Arbore farà una gradita sorpresa a Mara, con una incursione in studio per presentare la seconda puntata del suo nuovo programma -Guarda… stupisci-, in onda su Rai2, mentre i giornalisti Aldo Cazzullo e Lilli Gruber interverranno per presentare i loro rispettivi romanzi.

Per la solidarietà continua anche a -Domenica In- la campagna di raccolta fondi per la ricerca a favore di -Telethon-, cui è dedicata la maratona Rai del fine settimana. In finale di puntata, Mara Venier si collegherà con piazza San Pietro per descrivere il suggestivo -Presepe di Sabbia-, realizzato quest’anno da 4 scultori internazionali e collocato vicino al grande Albero di Natale.