Oggi su Rai3, Serena Bortone pronta a condurre un’altra puntata di Agorà fino alle ore 10

La presidente della Commissione europea, Ursula Van der Layen jha affidato a Paolo Gentiloni la delega all’Economia, una nomina di peso per il nostro Paese. E’ la prima volta per un italiano, che dovrà collaborare ora con un falco del rigore come Dombrovkis che manterrà la vicepresidenza con una delega all’Economia. In Italia intanto il nuovo governo è al suo primo test in Senato.

Forte accento sui temi ambientali e politiche familiari, marcato europeismo con l’ambizione di migliorare il patto di stabilità: queste le premesse del nuovo esecutivo. Ma la sfida più grande sarà quella di evitare l’aumento dell’Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale. E poi l’impegno a rivedere il decreto sicurezza, alla luce delle osservazioni del capo dello Stato. Saranno questi i temi al centro della puntata di Agorà di oggi mercoledì 11 settembre, in diretta fino alle 10 su Rai3.

Ospiti di Serena Bortone saranno: Francesco Borgonovo, La Verità; Marco Tarquinio, Direttore Avvenire; Roberta Pinotti, Partito Democratico; Alessandro Morelli, Lega; Gianluigi Paragone, Movimento 5 Stelle; Filippo Rossi, Giornalista e Scrittore; Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana; Mario Monti; Nicola Morra, Presidente Commissione Parlamentare Antimafia, M5s.