Operazione “Angeli e Demoni”: False relazioni e disegni artefatti per allontanare bambini dalle famiglie. Affidati anche a titolari di sexy shop e persone con problemi psichici [Video]

Operazione “Angeli e Demoni”: False relazioni e disegni artefatti per allontanare bambini dalle famiglie. Affidati anche a titolari di sexy shop e persone con problemi psichici. Due casi di stupro accertati. Impulsi elettrici con una “macchinetta dei ricordi” per preparare i minori ai colloqui giudiziari. Tra i 18 agli arresti il sindaco di Bibbiano (Reggio Emilia), assistenti sociali e psicoterapeuti di una Onlus di Torino. C’è anche chi fece la prima relazione per la figlia di Massimo e Gilda Camparini. Decine di indagati tra amministratori comunali, un avvocato, dirigenti e operatori socio sanitari. Giro d’affari di centinaia di migliaia di euro.

