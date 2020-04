Papa Francesco e…, i -Santi della porta accanto-: oggi la Via Crucis in Piazza San Pietro [Video]

QUESTO È STATO IL COMMOVENTE MESSAGGIO NELLA MESSA IN COENA DOMINI, DEL VICARIO DI CRISTO NELLA DIOCESI DI ROMA, DEDICATO A, SACERDOTI, MEDICI ED INFERMIERI CHE HANNO PERSO LA VITA IN QUESTI GIORNI CARATTERIZZATI DALLA PANDEMIA DI COVID-19

Articolo, tratto da: www.tv2000.it.

“-Santi della porta accanto-, questo il commovente omaggio nella messa Coena Domini di papa Francesco ai sacerdoti, medici e infermieri che hanno perso la vita per gli altri in questi giorni di pandemia. E oggi un’altra giornata significativa per la chiesa durante l’emergenza coronavirus.

“La Via Crucis del venerdì santo di questa sera, avrà luogo in piazza san Pietro senza la presenza fisica dei fedeli. Il servizio di Cristiana Caricato”.