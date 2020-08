Pignalberi nonostante la pace, non fa sconti e spara a zero sul circolo di Piglio

Fratelli d’Italia a Piglio, disconosce il patto federativo con il Movimento Più Italia siglato dal senatore Massimo Ruspandini per il territorio ciociara e dai vertici con il presidente nazionale Fabrizio Pignalberi a livello nazionale. Il disappunto più volte puntualizzato dai dirigenti locali a mezzo stampa e sui social network, dura ormai da mesi tanto da costringere il responsabile nazionale del Dipartimento integrazione con l’Associazionismo politico, Fabio Schiuma, ad intervenire e a scrivere una email al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Paolo Pulciani e per conoscenza al presidente nazionale di Più Italia Fabrizio Pignalberi, nel tentativo di riportare la questione nella giusta sintesi politica.

“Attendiamo chiarimenti dal coordinatore provinciale Paolo Pulciani – ha dichiarato il presidente Pignalberi – con il quale ho sempre avuto un dialogo aperto e sentendolo sembra si sia già attivato. Sono convinto che la questione di Piglio verrà risolta in modo costruttivo e responsabile. Pronti ad un confronto con i dirigenti locali invitandoli a fare la vera politica, perché mi sembra che tutto fanno meno che quello, convinti come siamo delle nostre idee e valori. Proseguiamo come sempre fatto per la nostra strada”.