Primo appuntamento…, oggi 13 settembre 2020… con Domenica In su Rai1 che è iniziato alle ore 14.00 e fino alle 17.30

Dopo l’importante successo della scorsa edizione che ha visto il programma Rai raggiungere picchi di ascolti tra i più alti del day-time, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier torna nelle case degli italiani al timone di “Domenica In” che è iniziato alle 14.00 su Rai1… fino alle 17.30.

Spettacolo, intrattenimento e informazione saranno le tre linee guida di “Domenica In” che, in ogni puntata, a partire da domenica 13 settembre, si avvarrà della presenza in studio di ospiti di grande prestigio.

Mara Venier aprirà la nuova stagione accogliendo due sue storiche amiche, Romina Power e Loretta Goggi. Ed ancora, in studio Anna Tatangelo, Claudio Amendola e l’intervento comico di Marco Marzocca. Per lo spazio attualità il Professor Francesco Le Foche. In collegamento Mika. La regia è di Alessandra De Sanctis.