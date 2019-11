Questa sera a Non è l’Arena su La7, alle ore 20.30 ci sarà un nuovo appuntamento con la trasmissione

Questa sera a Non è l’Arena su La7 gli ospiti di Massimo Giletti saranno: Carlo Calenda, Luca Telese, Alessandro Sallusti per un talk sull’attualità; Matteo Salvini per un faccia a faccia sulla situazione politica; Nunzia de Girolamo, Stefania Andreoli e la testimonianza di una maestra per la pagina di cronaca dedicata ai bambini maltrattati in famiglia; Alessandro Cecchi Paone, Maurizio Gasparri, Alan Friedman, Efe Bal per la pagina dedicata all’#evasionefiscale; Peter Gomez, Riccardo Bocca, Francesco Piccinini, Alfonso Sabella per il secondo atto dell’inchiesta sui rapporti tra cantanti #neomelodici, #camorra e #showbiz; Francesco Emilio Borrelli, Paolo Maisto, Hoara Borselli, Antonio Caprarica, Giuseppe Emanuele Cardinale per un altro capitolo dell’inchiesta sui #parcheggiatoriabusivi. #nonelarena #Giletti #La7.

Prosegue l’inchiesta della trasmissione, sui #parcheggiatoriabusivi a Roma…, anche nella puntata odierna.