Questa sera, l’ultima puntata con la fiction L’amore strappato, interpretata da: “Sabrina Ferilli, Enzo Decaro e Ricky Tognazzi” [Video]

Sulla pagina Facebook… -Sabrina Ferilli un nome mille emozioni-, scrivono: “ebbene sì, purtroppo ci stiamo avvicinando al famigerato momento, ovvero quello della terza ed ultima puntata de -L’amore strappato-, in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20. Seppure a malincuore e con il classico magone che ci attanaglia la gola, dobbiamo quindi accomiatarci da questa fiction e dalla famiglia Macaluso, provando tanta malinconia e quel senso di vuoto e di estraniamento tipico di quando siamo costretti nostro malgrado a lasciare un qualcosa che, come in questo caso, ci ha assorbito completamente e rapito il cuore”.

"La stessa partecipazione e commozione che avvertiamo noi la ritroviamo in un video che la nostra Sabrina Ferilli ha postato ieri mattina, nel quale prende congedo da -L'amore strappato- con un velo di tristezza, ma con la volontà e la ferma intenzione di continuare a fare la propria parte nel portare avanti la battaglia per scongiurare il ripetersi di errori giudiziari e di casi di cronaca mostruosi come quello raccontato nella fiction. Eccovi quindi il video di una Sabrina Ferilli quanto mai intensa, emozionata ed espressiva. Buona visione e alla prossima.