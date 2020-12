Questa sera, martedì 8 dicembre 2020, alle ore 21.20 su Rai3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia.

In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Nella trasmissione, si parlerà ovviamente dell’emergenza Coronavirus: diminuisce la curva dei contagi da Covid 19 ma i morti restano sempre tantissimi; si avvicina il Natale ma la scienza ci dice che non è il momento di abbassare la guardia e di allentare le restrizioni. Si parlerà del nuovo Dpcm e delle regole integrate per far fronte alle festività natalizie, in particolare dell’obbligo di non potersi spostare tra comuni il 25 e il 26 dicembre e l’1 gennaio 2021. Spazio poi…, alla analisi della situazione economica nel Paese sempre più in difficoltà.

Tra gli ospiti della puntata odierna ci saranno:

Luca Zaia (Presidente Veneto – Lega);

Stefano Bonaccini (Presidente Emilia-Romagna, Partito Democratico);

Graziano Delrio (capogruppo Partito Democratico alla Camera);

Carlo Conti (presentatore);

Massimo Galli (Direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano);

Lucia Annunziata (conduttrice di Mezz’ora in più);

Gad Lerner (giornalista e scrittore);

Andrea Scanzi (Il Fatto Quotidiano);

Melania Rizzoli (assessore all’Istruzione e al Lavoro della Regione Lombardia – Forza Italia);

Lina Palmerini (Il Sole 24 Ore);

Antonella Boralevi (scrittrice);

Enrico Lucci (giornalista).

Mauro Corona stasera, sarà a Cartabianca? Al momento non c’è ancora alcuna certezza sul futuro dell’opinionista “sanzionato” dai vertici Rai dopo un acceso scontro con la conduttrice Bianca Berlinguer… durante la diretta del 29 settembre. L’eccentrico scultore/alpinista, presenza fissa del talk dal 2018, è stato escluso nonostante le scuse pubbliche fornite alla conduttrice.

“Mi manca il programma, mi ero affezionato a Bianca Berlinguer. È un lavoro a cui tenevo e tengo ancora. Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cui avrei voluto almeno una possibilità per poter chiedere scusa il martedì in quella trasmissione che è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi è stato possibile, mi bastava almeno una possibilità perché le scuse vanno fatte in pubblico dove si è sbagliato”, ha dichiarato Mauro Corona a L’Assedio, programma in onda sul Nove condotto da Daria Bignardi.

Il veto secondo il sito Dagospia arriverebbe dal direttore di Rai 3 Franco Di Mare: “La questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati – ha detto a Striscia la Notizia -. Non è una questione privata tra Berlinguer e Corona, ma riguarda i principi etici a cui l’azienda fa riferimento. È l’azienda che fa questa scelta”.