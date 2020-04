Questa sera, mercoledi’ 1 aprile, su Rai3 alle ore 21.20 torna Chi l’ha visto?

Ha solo 16 anni, è una bella ragazza ed è scomparsa da più di un mese da un piccolo centro della provincia di Matera. I genitori preoccupati si sono rivolti al programma di Federica Sciarelli e fanno un appello per farla tornare a casa. Potrebbe essere in pericolo. Sarà uno dei casi al centro della puntata di Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 1 aprile alle 21.20 su Rai3.

La trasmissione prosegue con l’inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo e la scelta scellerata di non chiudere la struttura.

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

www.chilhavisto.rai.it