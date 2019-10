Questa sera su La7, -Speciale e Non è l’Arena-, il programma condotto da Massimo Giletti

Scrivono su Facebook, dalla Redazione del programma trasmesso dalla rete di Urbano Cairo: “questa sera su La7 -Speciale Non è l’Arena- di Massimo Giletti sarà in onda in versione ridotta, solo per questa settimana, fino alle ore 23”.

“L’ospite d’eccezione previsto è Paolo Bonolis, che si racconterà in un’intervista a tutto tondo. Poi sarà con noi Giovanni Floris, il conduttore di DiMartedì per parlare dei principali fatti di attualità”.

Gli altri ospiti saranno: “la psicologa Stefania Andreoli, l’avvocato Patrizia Micai, l’ex ministro Nunzia de Girolamo, Angela Lucanto e Roberta Barelli per la pagina di cronaca dedicata all’inchiesta sui bambini strappati alle famiglie accusate di abusi. #nonelarena – #Giletti – #Bonolis – #Floris – #La7 – #nuovesfide”.