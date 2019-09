Pablo Trincia (giornalista), riferisce su Facebook: “questo disegno è di Angela Lucanto, una bambina di 6 anni della provincia di Milano a cui nel 1995 una psicologa chiese di disegnare un fantasma. Quando lo vide, la dottoressa lo interpretò come un -simbolo fallico-“.

“Angela fu strappata alla sua famiglia. Nonostante il padre anni dopo venne assolto dall’accusa, Angela fu comunque data in adozione dal Tribunale per i Minorenni di Milano. I suoi genitori e il fratelli la ritrovarono solo 10 anni dopo l’allontanamento, dopo aver pedinato la sua famiglia adottiva fino a una spiaggia in Liguria. Abbiamo ritrovato la documentazione e le trascrizioni del suo caso”.

“Nel 1997, uno psicologo era stato incaricato dal tribunale di valutare la capacità genitoriale della madre. Durante un incontro, lo psicologo aveva consigliato alla donna di accusare il marito. Lo psicologo era Claudio Foti del Centro Studi Hansel e Gretel. Ne parliamo stasera, a Chi L’ha Visto, Rai3″.