Quest’oggi su Rete 4 in prima serata: l’ultima puntata di questa stagione televisiva, per Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio, che approfondirà i temi di politica ed attualità.

Dritto e Rovescio: in studio il Ministro Salvini affronterà il tema Sea Watch

La serata di questa sera del programma si aprirà approfondendo uno dei casi di maggiore attualità dell’ultimo periodo, ovvero la questione legata ai migranti e alla Sea Watch. Sarà ospite di Paolo Del Debbio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, con cui il giornalista e conduttore discorrerà sulla questione riguardante la nave con a bordo 42 migranti e guidata dal capitano Carola Rackete che si trova al largo di Lampedusa.

Gli ospiti e le anticipazioni sulla puntata in onda il 27 giugno

Tra gli altri argomenti della serata quello legato alla pressione fiscale, al problema dei rom e all’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina D’Ampezzo. Tra gli ospiti in studio vi saranno Mariastella Gelmini (Forza Italia), Giovanni Donzeli (Fratelli D’Italia), Simona Malpezzi del Partito Democratico e poi Mario Giordano, Gianluigi Paragone e il Presidente Idagini 3 Rosario Trefiletti. Tra gli altri argomenti affrontati nel corso della serata anche quello relativo allo sfratto dalla propria abitazione subito dal cantante Morgan per non aver pagato gli alimenti alla figlia avuta con Asia Argento e l’approfondimento sul motivo per il quale andare in vacanza in italia è più costoso che andare all’estero. Si discuterà infine del miracolo della Madonna di Civitavecchia che piange lacrime di sangue. Lo spazio della satira sarà affidato come di consueto a Giovanni Vernia.