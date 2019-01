Rai1: questa sera alle ore 21.25, Ora o mai più

Sabato 26 gennaio, secondo appuntamento con “Ora o mai più”, lo show musicale di Rai1 condotto in prima serata da Amadeus alle 21.25, che riporta sul trampolino di lancio otto cantanti dal successo smarrito cui sarà data un’altra, grande occasione per tornare alla ribalta. Per tutti loro, infatti, si sono riaccesi i riflettori di un palco prestigioso, che li vedrà sfidarsi al limite delle proprie possibilità, pronti a rimettersi in gioco e a reinventarsi settimana dopo settimana. Accanto a loro, otto Maestri: a guidare Paolo Vallesi, che si è aggiudicato la vittoria nella prima puntata, è Ornella Vanoni, mentre a curare il restyling artistico di Barbara Cola c’è Orietta Berti. A Fausto Leali è affidata la rinascita musicale di Davide De Marinis e Toto Cutugno tenterà di portare sul podio più alto Annalisa Minetti. Red Canzian affianca Jessica Morlacchi nel percorso di riavvicinamento alla musica, mentre a consigliare Silvia Salemi c’è Marcella Bella. Insieme a Michele Pecora ci sono ben due Maestri, I Ricchi e Poveri, mentre Donatella Milani – che lo scorso anno aveva rinunciato alla gara a causa di un grave problema familiare – è sostenuta da Donatella Rettore. Tra le due, entrambe dal carattere esuberante, sabato scorso è già volata qualche frecciatina e in questa puntata potrebbero riservare chissà quali sorprese.

Una cosa è certa: da questo sabato il gioco si farà più duro. Nella sfida, infatti, entrano in azione otto Guest Star d’eccezione: Michele Zarrillo, Rita Pavone, Don Backy, Scialpi, Amedeo Minghi, Fiordaliso, I Camaleonti e Marco Ferradini. Ogni concorrente dovrà duettare con uno di questi Big della musica italiana, per dimostrare di meritare la vittoria e poter scalare la classifica provvisoria del programma. A giudicarli, come sempre, saranno i Maestri in studio ma anche il pubblico da casa, che attraverso il Televoto (894.222 da fisso e 475.475.0 da mobile) potrà esprimere la propria preferenza e supportare uno degli artisti in gara.