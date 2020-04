Ritornare alla vita, dopo il Covid-19 in “A Sua Immagine” su Rai1, la trasmissione che e’ iniziata alle ore 10.30

Nella lotta al Covid-19 si inizia a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel. La puntata di oggi domenica 26 aprile, in onda su Rai1 che e’ iniziata alle 10.30, desidera guardare avanti, al prossimo futuro, assieme a tanti testimoni che hanno vissuto momenti di difficoltà estrema, fino ad avere paura di non poter rivedere i propri cari. Per molti, dopo il conforto della preghiera, il ritornare alla vita, ora, aggiunge un valore più alto. Nulla sarà come prima. Lorena Bianchetti ne parlerà con Don Marco Pozza, cappellano del carcere di massima sicurezza Due Palazzi di Padova, e Mons. Massimo Mosconi, Cancelliere arcivescovile di Milano.

Come di consueto, alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Croce in Gerusalemme in Roma. Regia Simone Chiappetta e commento Simona De Santis.

Alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica, il Regina Coeli recitato da Papa Francesco dalla sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano.