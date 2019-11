“Romantici siete fantastici…, la voglia di vederci è così tanta che abbiamo raddoppiato gli appuntamenti di Acireale e Bari, e abbiamo triplicato Milano”! Così, scrivono sulla loro pagina Facebook, i Modà.

Ecco le nuove date:

7 marzo Acireale Pal’Art Hotel;

13 marzo Bari Pala Florio;

29 marzo Milano Mediolanum Forum.

“Le prevendite per i nuovi concerti saranno disponibili dalle 16.00 di oggi per gli iscritti al Fan Club, dalle 16.00 di domani 6/11 su Ticketone, e dalle 11.00 di mercoledì 13/11 nei punti vendita abituali. Su Ticketone trovate anche gli Upgrade Parterre Early Entry per tutte le date del tour: http://bit.ly/ModaUpgradeParterreEarlyEntryFB – #testaocrocetour – #testaocroce – #romantici – #sietebelli -Hosio – Obvious Basic – Friends and Partners – Concerti ed eventi – Believe Distribution Services Italia – Warner Chappell Music Italiana – Radio105″.