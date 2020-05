Sabato 2 maggio, alle 16.40, andrà in onda su Rai1 il programma ItaliaSì. In questa puntata si ricorderà il 1 Maggio con alcuni lavoratori che non si sono mai fermati in questo difficile periodo. Ci saranno, poi, testimonianze e filmati che porteranno a parlare della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Sul podio salirà Danilo, che mostrerà come potrebbe trasformarsi il lavoro del parrucchiere.

Poi Francesca, che con la sua storia vuole ringraziare l’Aeronautica. Sul podio anche Guido Soracco, Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, che parlerà del TNT, il tessuto base per la realizzazione delle mascherine, non presente in Italia, e spiegherà come è possibile sostituirlo con delle fibre sintetiche facilmente reperibili in Italia e in Europa. La psicologa Maria Rita Parsi spiegherà la sindrome da ventre materno, mentre Gigi Marzullo consiglierà i film da non perdere e Fiorella Mannoia presenterà…. Fiorella Mannoia! Non mancheranno gli aggiornamenti con la Protezione Civile.

Italiasì è condotto da Marco Liorni; al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. Da casa sarà possibile partecipare mandando un messaggio whatsapp al numero 3336196865 oppure intervenendo su Instagram.