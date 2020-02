Sanremo 2020: stasera sul palco del Teatro Ariston, in diretta su Rai1 al Festival della canzone italiana, Gessica Notaro sarà insieme ad Antonio Maggio

Articolo, tratto da: “www.allmusicitalia.it”.

Sanremo 2020 Gessica Notaro La faccia e il cuore. Se ne era già parlato delle scorse settimane grazie ad un anticipazione di Tv Blog, ora il mistero su Gessica Notaro è stato svelato.

La showgirl, venuta purtroppo alla ribalta a causa di un grave fatto di cronaca, sarà sul palco del Festival di Sanremo 2020 in qualità di ospite. Era il 10 gennaio 2017 quando la vita di Gessica Notaro cambiò per sempre. La ragazza venne aggredita sotto casa sua, a Rimini, dall’ex compagno Edson Tavares, che le sfregiò al volto con dell’acido.

Da allora la ragazza si è fatta portavoce delle battaglia che sostengono un forte no alla violenza contro le donne. Gessica arriva sul palco dell’Ariston con già alcune esperienze musicali. Dopo un incontro con produttore Mauro Catalini la ragazza registrò un album studio in cui reinterpretava brani famosi in versione latino americana.

SANREMO 2020 GESSICA NOTARO

La Faccia e il cuore

Sul palco del Festival di Sanremo 2020 Gessica Notaro non sarà sola, a cantare con lei ci sarà Antonio Maggio, già vincitore tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2013.

I due avevano infatti presentato il brano ad Amadeus per partecipare in gara ma il Direttore artistico, vista la tematica del pezzo, ha preferito ritagliargli uno spazio speciale. Il brano che Gessica Notaro e Antonio Maggio canteranno in gara parlerà proprio della storia della ragazza e vede come autore, oltre allo stesso Antonio Maggio, un altro artista, colui che più di ogni altro ha dimostrato in questi anni di essere in grado di affrontare con estrema sensibilità argomenti così delicati… Ermal Meta.

LA STORIA DI GESSICA E ANTONIO…

La storia di Gessica Notaro e Antonio Maggio è la storia di un’amicizia di lunga data, a raccontarla sui social è proprio Maggio…!

Corre l’anno 2013: “vinci la categoria giovani a Sanremo e giri il video di quella canzone; sul set conosci questa ragazza bellissima con una personalità forte e determinata e con un sorriso che le illumina il viso, che nutre una forte passione per la musica; diventare amici è facile come ritrovarsi 5 mesi dopo a girare ancora insieme un’altra clip. Ognuno prosegue nel proprio percorso sia personale che artistico e in una fredda sera di Gennaio del 2017 la ritrovi tra le notizie principali del TG: è stata sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. Una notizia terribile che ti toglie il fiato e pensi che oltre ad essere una donna che ha subito un gesto di violenza indicibile è anche una tua amica”.

Nasce così La Faccia e il Cuore, Antonio Maggio, con la complicità di un altro amico, Ermal Meta, la scrive e chiede proprio a lei, a Gessica, alla sua amica conosciuta sul set del video di Mi Servirebbe Sapere e ritrovata con Anche il Tempo può Aspettare, di cantarla con lui.

“Ora guardati allo specchio e dopo dimmi cosa vedi tanto silenzio in un pugno di stelle, ma c’è una donna ancora in piedi”. Non piegarsi davanti al dolore, di fronte allo specchio che ti rimanda un’immagine che fatichi a riconoscere, parlarne e addirittura cantare questo dolore… -Donna che non devi stare zitta. Non dare troppa confidenza al dolore, perché altrimenti se ne approfitta-”.

La Faccia e il Cuore presentata in anteprima sul palco di Sanremo 2020 questa sera tra gli ospiti che accrescono il prestigio della kermesse che compie 70 anni, è il primo singolo di Antonio Maggio e anticipa il terzo album di prossima pubblicazione.

LA FACCIA E IL CUORE TESTO

