#Sanremo2020, la 70^ edizione del Festival: Diodato ha vinto la manifestazione canora con “Fai rumore”, Francesco Gabbani e’ arrivato secondo, terzi i Pinguini Tattici Nucleari.

Ecco le parole (scritte su Facebook), del primo classificato: “sento un grandissimo rumore dentro e forse mi ci vorrà un po’ per trasformarlo in parole. Per ora posso dirvi solo Grazie, dal punto più profondo che conosco. #fairumore”.