Sarà il Senato della Repubblica ad ospitare il premio “Gattopardo Ibleo”

La terza edizione del prestigioso premio “Gattopardo Ibleo”, ideato e diretto dalla famosa regista Annarita Campo, verrà consegnato verso fine anno a Roma presso il Senato della Repubblica Italiana in occasione dell’evento , “XX Secolo- Personaggi e Storie”anch’esso ideato e diretto dalla Campo.

L‘edizione 2020 dell’evento “XX Secolo- Personaggi e Storie” sarà dedicato “Dal Gattopardo alle Unioni Civili”.

Un premio che dunque cambia sede visto che, nel corso dello scorso anno, fu il Castello di Donnafugata, luogo che ha ispirato lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa (parente della regista Annarita Campo), per il romanzo “Il Gattopardo”, ad ospitare il premio.

Come già detto, questa edizione vedrà la figura principale del noto scrittore nobile siciliano, parente della regista. Altro tema importante che verrà trattato in questo evento, è quello delle Unioni Civili con la legge firmata dalla Senatrice Cirinnà molto attiva per i diritti delle persone omosessuale ed in generale per le fasce più deboli.

Inoltre, in via del tutto esclusiva, verrà presentato il film “L’altra metà di me sei tu” diretto proprio dalla Annarita Campo ed interpretato dalla stessa e da Monica Paolucci, che è il primo film italiano ad aver trattato proprio questo tema ed aver citato questa legge.