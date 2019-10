Sarà Matteo Renzi (Italia Viva), l’ospite dell’intervista di Lucia Annunziata nella puntata di “Mezz’ora in più” in onda oggi, domenica 6 ottobre, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Subito dopo, il Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola e il presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai (Lega), si confronteranno su quali ricette politiche ed economiche andrebbero messe in campo per governare le contraddizioni della globalizzazione. Insieme a loro una delegazione dei lavoratori Whirpool e della Coldiretti.