Si continuerà a discutere della ripartenza economica con un confronto con il presidente della regione Liguria Giovanni Toti nella puntata di Agorà Estate in onda martedì 4 agosto alle 8 su Rai3 . Ancora in primo piano l’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid-19 e dell’emergenza migranti.

Aggiornamenti in diretta con gli esperti e i collegamenti dal territorio. In sommario l’intervista a Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria per i Beni e le attività culturali.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti, ci saranno inoltre: Ignazio Corrao, Movimento 5 Stelle; Massimiliano Romeo, capogruppo Lega in Senato; Emanuele Fiano, Partito Democratico; Vittorio Messina, presidente di Assoturismo; Clelia Patella, art influencer; Mario Rossi, giornalista di Quattroruote. In studio anche i giornalisti Paolo Mazzanti, direttore di Askanews, Massimo De Manzoni, condirettore de La Verità e Wanda Marra, del Fatto Quotidiano.