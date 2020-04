Sono iniziati alle ore 08.00 di stamane, gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus ad “Agorà” su Rai3

OSPITE TERESA BELLANOVA, MINISTRA PER L'AGRICOLTURA

L’emergenza coronavirus è ancora al centro di “Agorà”, in onda oggi martedì 21 aprile dalle 08.00 alle 10.00 su Rai3, con le voci degli esperti, gli aggiornamenti in diretta e i collegamenti dal territorio. Nel corso della puntata anche un’intervista a Teresa Bellanova Ministra per l’Agricoltura.

Tra gli ospiti di Serena Bortone: Nicola Morra, Presidente Commissione Parlamentare Antimafia – M5S; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Jean-Claude Trichet, ex Governatore BCE; Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità;Linda Laura Sabbadini, Direttore Centrale Istat ; Nicola Fratoanni, Sinistra Italiana – LEU; Claudia Fusani, Giornalista; Cesare Damiano, Presidente Associazione Lavoro & Welfare; Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore Il Giornale: Ettore Consonni, paziente covid; Francesco Di Lorenzo, Direttore Reparto Malattie Infettive Ospedale Civico di Palermo.