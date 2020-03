Sospensioni di trasmissioni della Rai, per coronavirus: al posto di Mara Venier, in onda a partire dalle ore 14 ha avuto inizio Italia Si con Marco Liorni

Domenica In sospesa per coronavirus: Marco Liorni al posto di Mara Venier con Italia Sì.

Come è noto Domenica In è stata sospesa per il coronavirus e non andrà in onda oggi 15 marzo. Il contenitore pomeridiano di Rai1 non sarà trasmesso per la prima volta dal 1976, l’anno di debutto. Dopo 44 anni Domenica In sarà sostituita con un meglio dì, un rimontaggio di alcune interviste ed esibizione di questa edizione di grande successo. Rai1 ha pensato di sostituire Mara Venier e Domenica In con una puntata di Italia Sì. Marco Liorni, eccezionalmente, andrà in onda di domenica alle ore 14 con uno speciale intitolato ‘Restate a Casa’. Domenica In si è aggiunta agli altri programmi Rai sospesi che la rete ha deciso di non trasmettere a causa dell’emergenza coronavirus in Italia. Alle 14.00, dunque, andrà in onda Italia Sì con Marco Liorni, ore 16.30 Il meglio di Domenica In, alle 17.35 Da Noi A Ruota Libera… con Francesca Fialdini.