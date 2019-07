Stasera, giovedì 11 luglio 2019, in prima serata su Retequattro, secondo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Mario Giordano. I temi principali della serata saranno le pensioni, i migranti e la situazione dei mezzi pubblici italiani.

Gli argomenti della puntata

Il conduttore inizia la trasmissione affrontando la questione dei vitalizi, dopo le proteste che ci sono state ai tagli sulle cosiddette pensioni d’oro ovvero mensilità sopra i centomila euro per gli ex impiegati pubblici e privati. Si passerà poi a parlare della gestione dei beni dell’Inps sotto la guida di Tito Boeri.

L’ente previdenziale ha un patrimonio immobiliare lasciato all’abbandono: oltre diciannovemila edifici inutilizzati, affitti ridicoli, vendite bloccate e tantissimi sprechi. Mario Giordano ospiterà in studio Carlo Calenda, esponente del Partito Democratico, per intervistarlo su temi di politica e attualità, raccontare le dinamiche interne al partito di sinistra e per confrontarsi sul tema dell’immigrazione.

Si torna poi a parlare della situazione degli immigrati in Italia, come accoglierli e dove collocarli. Le riflessioni sul tema prenderanno spunto da due vicende: lo sfratto del contadino di Cecina e l’occupazione indebita, da parte di alcune famiglie, di un edificio a Bagheria. Ci sarà poi modo di discutere della situazione abitativa degli italiani a cui la casa è stata tolta o per decisioni governative, o perché occupavano abusivamente degli immobili. In seguito focus sulla vicenda di Asti, dove il primo cittadino ha razionato l’acqua al campo nomadi, poiché non pagava da tempo le bollette dell’acqua.

Per concludere, andrà in onda un servizio sulla situazione dei trasporti pubblici in Italia, in particolare quelli di Roma, dove i bus e i treni dell’Atac vanno a fuoco e sono i più usurati del Paese. Ci sarà poi un altro reportage sugli incidenti stradali avvenuti di recente ad Avellino. Fuori dal Coro va in onda stasera alle 21.25 su Rete 4.