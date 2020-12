Stasera Italia Speciale…, del 30 dicembre 2020: tutti i dettagli del talk show odierno di Rete 4

Questa sera (30 dicembre), nel prime time di Rete 4, è iniziato alle 21.20 l’ultimo appuntamento del 2020 con Stasera Italia Speciale (la rubrica giornalistica condotta da Veronica Gentili che ogni mercoledì abbandona la consueta veste preserale per allungarsi in prima serata con servizi, inchieste e dibattiti con ospiti in studio o in collegamento)… che durerà fino alle ore 24.00.

Nella puntata di oggi, spazio al ricordo di uno degli anni più difficili della storia recente. In appena 12 mesi, la pandemia di covid-19 ha messo in ginocchio il mondo costringendo centinaia di milioni di persone a vivere da reclusi in casa rinunciando alla propria libertà in nome della sicurezza sanitaria.

Ma ora che il vaccino è finalmente arrivato, che 2021 ci aspetta… riusciremo a riprenderci la nostra vita oppure davanti a noi ci sono ancora molti mesi da trascorrere in isolamento e con la paura di contrarre il virus? Si parlerà anche di politica e in particolare degli assetti interni di una maggioranza che tra mille difficoltà sta comunque andando avanti.

Il premier Conte sembra aver superato le turbolenze create da Matteo Renzi e resta al comando di un esecutivo che ha davanti una missione storica: rimettere in moto l’Italia dopo un anno terrificante per la nostra economia. Ci riuscirà?

Ecco gli ospiti: “Tommaso Labate, Stefano Bonaga, Gianluigi Paragone, Giuliano Cazzola e Giulio Tremonti”.