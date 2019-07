Stasera su Rai3 alle 21.20: l’ultima puntata della stagione, per “Chi l’ha Visto?”

Nell’ultima puntata della stagione saranno svelati nuovi indizi sulla morte del giovane Vannini e si ricostruirà tutta la vicenda del caso Ragusa, in occasione del giorno della sentenza per Logli. Stasera, mercoledì 10 luglio, ultimo appuntamento della stagione con la trentunesima edizione di Chi l’ha visto?, in onda in diretta alle 21.20 su Rai 3. La conduttrice Federica Sciarelli si occuperà nuovamente dell’omicidio di Marco Vannini e della controversa vicenda sulla scomparsa di Roberta Ragusa.

Novità sul caso Vannini

Nuovi documenti e indizi emergono dalle indagini sul caso che riguarda l’assassinio del giovane ragazzo di Ladispoli. Il ventenne Marco Vannini perse la vita una notte di quattro anni fa, a causa di un colpo di pistola partito dall’arma impugnata da Antonio Ciontoli, il padre della sua fidanzata. Marco, che al momento dello sparo si trovava a casa della sua ragazza, non ricevette in tempo i soccorsi che forse lo avrebbero salvato. Dalle chiamate effettuate da Antonio Ciontoli al 118, gli investigatori sono riusciti a estrapolare la voce che si sente di sottofondo, è Marco che supplica dicendo: “ti prego, portami a casa”.

La sentenza della Cassazione per Logli sul caso Ragusa

Proprio oggi i giudici della Suprema Corte si esprimeranno su Antonio Logli, accusato di aver ucciso e distrutto il cadavere della moglie, Roberta Ragusa. Federica Sciarelli partirà dalla sentenza finale della Cassazione per ricostruire tutta la vicenda, iniziata nel 2012. Secondo le indagini e i testimoni, la donna di Gello San Giuliano aveva scoperto che il coniuge la tradiva con la babysitter: ne sarebbe derivata una furiosa lite, finita con l’assassinio. Il marito Antonio, già condannato in primo e secondo grado a venti anni di reclusione, si è sempre dichiarato innocente. Il corpo di Roberta, scomparsa sette anni fa, non è mai stato ritrovato.