Su La7, Non è l’Arena con Massimo Giletti di oggi 16 dicembre

Su La7, questa sera alle 20:30, Massimo Giletti condurrà la tredicesima puntata della seconda stagione di Non è l’Arena.

La settimana scorsa, la scaletta ha subito un cambiamento imposto dall’avvenuta tragedia di Corinaldo, quindi oggi ci sarà in trasmissione l’annunciato confronto con Fabrizio Corona, reduce dall’aggressione subita con la sua troupe a Rogoredo così come dalla partecipazione al Grande Fratello VIP. Il fotoreporter, si ripropone a 6 mesi dall’ultimo faccia a faccia avuto in studio con Giletti.

Corona, racconterà in tv il pestaggio subito dai pusher lunedì scorso nel bosco dello spaccio alla periferia est di Milano, ma anche la sua vita dopo il fidanzamento lampo con Asia Argento e le traversie giudiziarie che ha attraversato.

Lui stesso, ha raccontato in alcuni video postati su Instagram di essersi recato nel boschetto di Rogoredo con i tecnici di una Società che fornisce materiale per la trasmissione Non è l’Arena con il fine di documentare lo spaccio di droga.

Ed ha riferito: “avevo una telecamera nascosta e insieme a un ragazzo mi sono addentrato nel bosco. In cima a una collina, ho trovato due persone, che si sono fatte subito avanti con fare minaccioso…! Mi hanno riconosciuto, sia io che il ragazzo abbiamo rimediato dei pugni in faccia…! Mi sono trovato per terra, sdraiato con quattro che mi tenevano, uno mi ha puntato il coltello”.

“Mi sono recato al Bosco di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la Polizia si rifiuta di entrare. Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da Polizia di scorta a circondare la zona, io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l’Italia e la povera gente che vede uno stato inerme e una Polizia disinteressata”.

Conclude: “tutto questo, solo per raccontare in maniera oggettiva, come ho sempre fatto, la realtà. Ora, in questo momento, ringrazio Dio per aver protetto mio figlio”.

Del brutto episodio occorsogli, Corona parlerà in studio con Giletti ed affronterà anche l’argomento relativo all’ultimo litigio con Ilary Blasi conduttrice del GF Vio.

Già sui social Fabrizio Corona aveva manifestato la propria stanchezza rispetto all’annosa polemica che lo contrappone alla moglie di Francesco Totti: “la conduttrice infatti ha recentemente rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera nella quale ha rivangato la sua amarezza nei confronti di Corona che 13 anni fa, pochi giorni prima delle nozze della Blasi, divulgò la presunta notte d’amore appena vissuta da Totti con Flavia Vento nonostante il matrimonio imminente e nonostante lo stato di avanzata gravidanza della promessa sposa”.

La Blasi nell’intervista respingeva inoltre ogni accusa su una polemica costruita ad arte per fare salire gli ascolti.

Ha dichiarato la Blasy al Corsera: “se ci fosse stato un accordo lui, se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole”.

La dichiarazione non è piaciuta a Fabrizio Corona che ha rivendicato il fatto che dopo la lite gli ascolti del GF sarebbero lievitati sensibilmente.

E sulle -brutte parole- lamentate dalla Blasi Corona ha rivendicato le proprie opinioni in relazione al matrimonio della conduttrice con un calciatore famosissimo e ricchissimo e sulla discutibile morale da -maestrina- che la moglie di Totti gli avrebbe rivolto, e già rimbeccata nei video fuori onda postati sui social in cui Corona invitava alla Blasi a ricordarsi ciò che avrebbe fatto lei quando aveva 16 anni.

E’ confermato quindi, il famoso motto, poi adottato come marchio dal re dei paparazzi… “Corona non perdona”… che resta sempre attuale.

Naturalmente, oltre allo spazio con Fabrizio Corona, verrà dato ampio risalto ai temi caldi dell’attualità politica ed economico-finanziaria, insieme ad ospiti del mondo del giornalismo e dei partiti.