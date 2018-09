Su La7, torna questa sera alle ore 20.30 “Non è l’Arena”, il programma condotto da Massimo Giletti

Alla fine dell’Estate, torna puntuale su La7 “Non è l’Arena”, questa sera alle ore 20.30 Massimo Giletti condurrà la prima puntata della seconda edizione del programma. Così, la trasmissione che nella scorsa stagione televisiva incontrò il gradimento del pubblico riprenderà a intrattenere i telespettatori con le sue inchieste e gli argomenti di sicuro interesse.

Dalla redazione dell’emittente televisiva, per presentare l’appuntamento scrivono: “ospite in studio Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente in una stanza di un Hotel in California, quando lui era minorenne. Bennett rompe il silenzio e si sottoporrà alle domande del conduttore per raccontare la sua verità dopo le polemiche scatenate a seguito delle sue accuse”.

L’avvocato (Heller) dell’attrice, sottolinea: “vi sono notizie incomplete. Asia non ha mai avvicinato Bennett, è stata proprio lei a subire un assalto sessuale. Allora però la donna non volle denunciarlo fino a che il suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, non avrebbe deciso di trovare un accordo economico per metterlo a tacere contro il suo parere”.