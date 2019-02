Su Rai1, questa sera al termine di “Soliti Ignoti”, “Ora o mai più”

Un colpo di scena? No, un colpo di telefono. Tanto è bastato al pubblico da casa per portare ben tre concorrenti, ex aequo, in testa al podio della terza puntata di “Ora o mai più”, lo show musicale di Rai1 in cui Amadeus offre ad otto cantanti dal successo smarrito una seconda chance di tornare sotto i riflettori. Così, alla vigilia del quarto appuntamento, in onda quest’oggi, sabato 16 febbraio alle 21.25, Jessica Morlacchi affiancata da Red Canzian, Silvia Salemi seguita da Marcella Bella e Paolo Vallesi guidato da Ornella Vanoni, sentono già la vittoria a portata di mano. Ma, come nella scorsa puntata, il televoto può cambiare la classifica anche all’ultimo istante e quindi non tutto è perduto per Barbara Cola, Annalisa Minetti, Donatella Milani, Davide De Marinis e Michele Pecora. Preparati dai rispettivi Maestri (Orietta Berti, Toto Cutugno, Donatella Rettore, I Ricchi e Poveri e Fausto Leali), gli sfidanti tenteranno ogni acrobazia vocale per aggiudicarsi il favore del pubblico a casa, puntando anche sul momento clou della serata: l’esibizione con i Big della musica italiana.

Oggi, sabato 16 Febbraio, negli studi Mecenate di Milano, è infatti atteso l’arrivo di due grandi Guest Star: “Gigi D’Alessio e Patty Pravo. Ognuno di loro duetterà con quattro degli artisti in gara, in un vortice di emozioni e hit indimenticabili. Se per il cantante partenopeo è la prima volta sul palco di ORA O MAI PIÙ, per la ‘ragazza del Piper’, già Maestra nella precedente edizione del programma, si tratta di un ritorno che potrebbe riservare non poche sorprese. Neppure gli ospiti speciali, infatti, sono esenti da polemiche e frecciatine dei padroni di casa, sempre più agguerriti e determinati a portare i propri assistiti sul podio più alto, che darà diritto alla pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un CD contenente un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso della trasmissione. Ma saranno i telespettatori a decretare la classifica finale, portando i propri beniamini alla vittoria attraverso il Televoto (894.222 da fisso e 475.475.0 da mobile)”.