Su Rai1 torna anche oggi alle ore 14, Domenica In, con la conduzione di Mara Venier

Grandi le emozioni e gli ospiti attesi per l’ultima puntata del 2018 in onda domenica 30 dicembre alle 14 su Rai1 con Mara Venier. Il nuovo appuntamento di -Domenica In- dagli studi Fabrizio Frizzi della Dear vedrà così ospiti due grandi donne dalla forte personalità, Orietta Berti e Katia Ricciarelli; a seguire festeggiamenti per il nuovo anno che verrà con lo chef Filippo Lamantia e l’astrologo Mauro Perfetti.

Non mancheranno momenti di musica con la compagnia del Musical Priscilla e il Coro Gospel Sat&B di Maria Grazia Fontana. Protagonista l’attualità e le interviste con l’attrice Giovanna Ralli già vincitrice due volte del Nastro d’Argento e la pallavolista Federica Bovolenta in studio con i suoi cinque figli.