Su Rai1 torna il “podio” di ItaliaSì con Marco Liorni…, alle ore 16.25

Torna ItaliaSì, con Marco Liorni al timone della nuova versione, rinnovata nella scena e nella formula, del “podio del pomeriggio” di Rai1, in onda da sabato 12 settembre alle 16.25. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e grazie al loro spirito, a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in studio e quello a casa. Nella prima puntata del programma parteciperemo all’ingiustizia capitata ad Arianna. Poi, Raimondo Todaro: un nuovo amore? E ancora, ripartono le scuole: il professore Pagani, che ha colpito l’Italia abbandonando il quiz l’Eredità, ha qualcosa da dire a tutti. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico, portando in alcuni casi a duri confronti, come il prete che divide il Paese celebrando il matrimonio di due donne sue amiche.

Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

Da casa si potrà partecipare mandando sms o whsatsapp al numero 333.6196865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06.36869161. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.