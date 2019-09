Su Rai3: fino alle ore 24.00, in onda la puntata di Cartabianca

Un nuovo martedì con Cartabianca, in prima serata su Rai3, fino alle 24.00. Bianca Berlinguer conduce infatti una nuova puntata del programma di approfondimento su diversi temi di attualità politica ed economica.

Pure questa sera la conduttrice modererà i dibattiti tra i doversi ospiti presenti in trasmissione. Si tratta della terza puntata della nuova stagione della tramissione, ripartita in anticipo questo settembre – già martedì 3 – per via della crisi del governo gialloverde.

La giornalista tornerà sul Conte bis, il nuovo esecutivo giallorosso nato dopo la crisi dell’esecutivo Lega-M5s scoppiata in pieno agosto. In particolare ci si soffermerà sull’ultima novità per quanto riguarda la politica, cioè l’addio dell’ex premier Matteo Renzi al Partito Democratico; il senatore ha infatti annunciato di voler dare vita a una nuova formazione politica che sarà presentata alla prossima Leopolda.

Quale impatto avrà l’ennesima scissione in seno ai dem sul neo-esecutivo? Quale sarà il ruolo delle opposizioni da ora in poi? Quali nuovi equilibri andranno a formarsi all’interno di Camera e Senato e nella maggioranza di governo? Questi e tanti altri interrogativi, quindi, saranno i punti di partenza di quella che si prevede essere una puntata ricca e articolata.

Anche oggi, non e’ mancato l’ospite fisso, Mauro Corona. Lo scrittore, scultore e alpinista italiano, aveva avuto dei diversi con la 4edattrice, tanto da annunciare lo scorso giugno che non sarebbe tornato a far parte del talk show; invece Corona è tornato e anche questa volta, come tutte le settimane, ad alzare i toni del dibattito in studio con i suoi punti di vista.