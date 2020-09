Su Rai3 oggi 7 settembre 2020…, con inizio alle 8.00 e fino alle 10.00 la ripartenza di Agorà con la nuova conduzione di Luisella Costamagna

IN STUDIO LA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA

Riparte con Luisella Costamagna Agorà, dopo il passaggio di consegne con Roberto Vicaretti, al timone dell’edizione estiva. Al centro della prima puntata del nuovo ciclo, lunedì 7 settembre, alle 8.00, la riapertura delle scuole con, in collegamento, un liceo di Milano, capitale della Regione più colpita dalla pandemia Covid-19. In Lombardia, alcuni istituti hanno deciso di riportare gli studenti sui banchi con una settimana di anticipo. Ospite in studio, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che risponderà alle domande di genitori e professori.

Poi la situazione dei 200 lavoratori della Conship, in Sardegna, la società che gestisce il porto canale di Cagliari, che dal 3 settembre sono stati licenziati. Proprio domani, alle 12, al Ministero dello Sviluppo Economico, è prevista una videoconferenza sul caso.

Tra gli ospiti, oltre Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione – M5S ci saranno anche: Goffredo Buccini, Corriere della Sera; Alessandro Giuli, Editorialista Libero; Beatrice Lorenzin, Partito Democratico; Claudio Durigon, Lega; Bianca Berlinguer; Paolo Mieli; Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi Milano; Daniela Santanché, Fratelli d’Italia; Stefano Fassina, Liberi e Uguali.

Con Luisella Costamagna, in studio i corrispondenti Rai Alessandro Cassieri da Parigi, Rino Pellino da Berlino e Marco Varvello da Londra.