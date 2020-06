Su Rai3…, questa sera alle ore 21.20 ci sara’ la odierna puntata di “Chi l’ha visto?”

Nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’ in onda oggi, mercoledì 24 giugno alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli si occupa di Alex Zanardi: gli ultimi istanti prima del gravissimo incidente che ha coinvolto l’uomo “simbolo”.

Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è preziosa e l’appello è rivolto “a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell’incidente e ricostruire quei minuti”.

