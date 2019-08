Su Rai3 quest’oggi: fino alle ore 10.00, Agorà Estate

La crisi di governo e il nuovo giro di consultazioni al Colle tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e le delegazioni dei partiti, al centro del dibattito di oggi, lunedì 26 agosto, ad Agorà Estate condotto da Monica Giandotti, in diretta fino alle 10, su Rai3.

Nel corso della puntata racconteremo inoltre l’incredibile odissea dei bambini trasferiti per mancanza di personale medico dall’ospedale San Carlo di Potenza. Non mancheranno poi i collegamenti con i nostri inviati: torneremo davanti ai cancelli dell’Ilva a Taranto, tra speranza e preoccupazioni. Infine una intervista allo scrittore Sandro Veronesi, premio alla carriera 2019 al ‘John Fante Festival’ di Torricella Peligna, in provincia di Chieti.