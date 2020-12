Teatro e Tv, il Silvano Toti Globe Theatre e #Rai1 che si incontrano per un evento esclusivo: una serata unica e speciale… come il ricordo del Maestro Gigi Proietti, a meno di due mesi dalla sua scomparsa

Teatro e Tv, il Silvano Toti Globe Theatre e #Rai1 (in collaborazione con la Politeama s.r.l.), che si incontrano per un evento esclusivo: una serata unica e speciale… come il ricordo (a meno di due mesi dalla sua scomparsa) del Maestro “Gigi Proietti in Edmund Kean”.

È uno straordinario avvenimento teatrale in onda questa sera, sabato 26 dicembre alle ore 22:50.

Un testo intenso e travolgente, un monologo che vede come protagonista lo stesso attore, intento a provare la sua parte nel camerino e a riflettere sulle parole di Shakespeare. Scritta da Raymund Fitzsimons per l’attore britannico Ben Kingsley, “Edmund Kean” è un’opera a cui Gigi Proietti teneva molto che portò in scena per la prima volta a Taormina nel 1989 e poi proprio al Globe Theatre nel 2016 e 2017 e che questa sera, con orgoglio ed emozione, potremo rivivere sul piccolo schermo impreziosita dalla prestigiosa introduzione di Alberto Angela.

Si tratta di uno spettacolo con:

Adattamento e regia teatrale di Gigi Proietti;

Assistenza alla regia teatrale di Loredana Scaramella;

Regia televisiva di Gian Marco Mori.

Un ringraziamento a chi ha reso questa messa in onda possibile: