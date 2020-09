Torna oggi, 7 settembre 2020 su Rai1…, “Storie Italiane” con Eleonora Daniele

“Storie Italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele, in onda dal lunedì al venerdì alle 9.55 su Rai1, il 7 settembre riaprirà le porte alle grandi inchieste che hanno caratterizzato la scorsa stagione: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali faranno da padroni di casa, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del servizio pubblico.

Eleonora Daniele continuerà il racconto del paese attraverso testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce sui grandi temi di attualità quotidiana, non mancheranno storie positive e di speranza.

Il programma viaggerà su due parti, la prima legata alla stretta informazione, l’altra sarà legata all’approfondimento di tematiche socioeconomiche che hanno distinto questi mesi così complessi della nostra Italia. Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di genere, sulla quale verranno intervistate associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime di violenza. “Storie Italiane” quest’anno riserverà ampi spazi all’infanzia e alla scuola come cardine della società attuale e futura. L’intento è dare una lettura giornalistica e informativa al pubblico. Ci saranno interviste a personaggi di rilievo e di prestigio, come grandi medici e rappresentanti istituzionali.