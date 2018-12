Toto Cutugno, “Un italiano vero” al Teatro Olympia

Toto Cutugno, “Un italiano vero” alla conquista di Parigi. Questa sera, il cantante è in scena nel famoso Teatro Olympia il più antico della Capitale transalpina.

Per presentare questo evento, oggi pomeriggio Cutugno è stato ospite de “La Vita in Diretta” il programma in onda su Rai1 dal lunedì al venerdi dalle ore 16.35, alle 18.40. Nello spazio curato da Tiberio Timperi, vi è stato il collegamento con l’nviata Barbara Di Palma in compagnia dell’artista in Francia.

Alla Di Palma e a Timperi Cutugno ha detto: “i francesi mi amamo, perchè ho scritto per… Joe Dassin, Johnny Hallyday, Claude François, Hervé Vilard, Michel Sardou, Mireille Mathieu, Dalida, Sheila”.

Ed ancora: “l’Olimpia rappresenta il Tempio, è un posto molto tranquillo. Quì ci vengono solo i personaggi importanti. Quando vengo qua ho paura, ma poi dopo che salgo sul palco mi passa. L’Italiano, ho detto mille volte che è nato in Canada a Toronto. Eravamo in un Ristorante a mangiare, ho chiesto una chitarra e ho intonato in la… Lasciatami cantare. Quando sono arrivato a Milano, ho detto Adriano Celentano, se la voleva cantare ma lui ha detto no. Ravera mi disse, allora la canti tu e nlo feci a Sanremo”.

Modugno mi disse: “continua così, perchè sarai il mio prolungamento.

“Ieri l’altro eravamo a Mosca per un concerto, siamo tornati ieri e sono rimasto contento ed orgoglioso del fatto che Le Monde mi abbia dedicato una pagina che ho visto”.