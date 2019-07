Tra i premiati delle “Giornate del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata”, in corso a Maratea (PZ), ci sarà questa sera Lisa Marzoli

CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA "LA VITA IN DIRETTA ESTATE", IN ONDA SU RAI1 DAL LUNEDI' AL VENERDI', DALLE ORE 16.50 ALLE 18.35

Si arricchisce di un altro nome di prestigio, la manifestazione in corso a Maratea in Provincia di Potenza, denominata “Giornate del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata”, ovvero quello di Lisa Marzoli, padrona di casa indiscussa del pomeriggio di Rai1, rete sulla quale conduce con garbo e raffinatezza difficilmente rintracciabili nel mondo televisivo, “La Vita in Diretta Estate” insieme all’attore Beppe Convertini. La Rassegna, è in programma fino ad oggi sabato 27 luglio nella “perla del Tirreno”. La Marzoli, verrà insignita questa sera dell’ambito riconoscimento legato a tale evento, conquistato grazie alla sua professionalità che le ha consentito di ottenere l’ammirazione del pubblico della tv che la segue con stima.

Il programma pomeridiano, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.50 alle 18.35 sull’ammiraglia della televisione di Stato, con la Marzoli e Convertini, ha avuto finora punte del 18% di share, si tratta di un riconoscimento importante tributato sia da parte degli spettatori che dagli addetti ai lavori.

Va detto comunque che per la giornalista, la conduzione de “La Vita in Diretta Estate”, è solo una parte che si aggiunge alle tante altre che hanno costellato la sua vita professionale, lei infatti è un volto di punta della Rai al Tg2, ma che ha già condotto al successo trasmissioni come… “Cronache animali” e “S’è fatta notte”, quest’ultima insieme a Maurizio Costanzo.