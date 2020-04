Tutta Salute Coronavirus, il programma di medicina al servizio del pubblico, in onda venerdì 3 aprile alle 11.10 su Rai 3

Continua con grande impegno a seguire gli sviluppi del coronavirus in Italia e nel mondo, Tutta Salute, il programma di medicina al servizio del pubblico, in onda venerdì 3 aprile alle 11.10 su Rai 3

In collegamento skype con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano, spiegherà i passi avanti fatti in questi giorni nella conoscenza del Coronavirus e le sperimentazioni farmacologiche attualmente in atto.

Poi, ancora, collegamento con Fabio Fedeli, infermiere presso la Terapia Intensiva Covid di Lecco, che spiegherà il prezioso supporto dato ai malati di Covid19 da parte del personale infermieristico. Nella seconda parte il professor Piero Barbanti, Primario di Neurologia presso l’Ospedale Pisana di Roma, darà preziosi suggerimenti su come vivere il periodo di permanenza in casa per l’emergenza virus.

Il mondo come sta affrontando la sfida della pandemia globale? Quali azioni si stanno facendo per fermare il contagio? Farà chiarezza il professor Eduardo Missoni, docente di Salute Globale all’Università Bocconi di Milano, ospite di Carlotta Mantovan.