“Tutta Salute”, il programma di medicina al servizio del pubblico, continua con grande impegno a seguire gli sviluppi del Coronavirus in Italia e nel Mondo. Nella puntata in onda giovedì 2 aprile alle 11.10 su Rai3, in collegamento skype con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, ci sarà Pier Luigi Viale, Direttore Malattie Infettive presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, che spiegherà a che punto è la sperimentazione per le diagnosi precoci e le terapie mirate.

Poi, collegamento con la Casa Circondariale di Bergamo per capire qual è la situazione nelle carceri in Italia, in particolare in quella di Bergamo, con la diffusione del virus. Nella seconda parte torna, l’appuntamento con “Scuole chiuse? Antivirus!”, uno spazio ricavato e concepito all’interno del programma esclusivamente per i ragazzi, costretti a casa in tempi di Coronavirus. Da una parte il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e dall’altra l’influencer Oks Dane, diranno ai giovani perché è importante rimanere uniti, pur essendo costretti a rimanere fisicamente lontani.

Infine, il professor Stefano Vicari, Direttore di Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che sarà ospite di Carlotta Mantovan, farà chiarezza sulle problematiche più ricorrenti legate all’autismo e spiegherà come aiutare le persone affette da questa patologia.