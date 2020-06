Ultima puntata di ItaliaSì…, oggi pomeriggio alle 16.40 su Rai1

Ultimo appuntamento con ItaliaSi, sabato 27 giugno alle 16.40 su Rai1, la trasmissione condotta da Marco Liorni con, al suo fianco, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

Quest’ultima puntata sarà una ItaliaSì Podio e Poi e sarà Il racconto di come delle storie senza un finale hanno proseguito fuori dalla trasmissione, trovando soluzioni o semplicemente seguendo la loro strada: Enrica e Martina, un amore insultato sui social che ha portato a un brutto risvolto. Ma loro non smettono di lottare e chiedono qualcosa di importante; Giuseppe di Girolamo, l’eroe della Concordia che ItaliaSì ha portato alla luce, potrà infine ricevere il giusto riconoscimento anche se postumo; Tommy, considerato fra i migliori batteristi al di sotto dei 18 anni, è stato insignito dell’attestato di Alfiere della Repubblica; Carmen, che cercava la mamma biologica racconta cosa è successo; Amalia, che si vergognava quando sentiva gli sguardi addosso, ha fatto una scelta e la racconta; Gianluca ed Emanuele, i due ragazzi di 18 che hanno inventato la valigia con il sottovuoto incorporato, hanno avuto un’altra brillante idea; Erika, la caregiver studentessa in ingegneria, ha vinto una grandissima battaglia; Debora e il suo figlio di quattro anni lanciano un appello perché durante il lockdown un anonimo gli lasciava la spesa.