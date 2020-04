“Viaggio nella Chiesa di Francesco”: Rai Vaticano, venerdì 10 aprile alle 23.30 su Rai1, propone lo “Speciale Venerdì Santo”

Dal Vaticano alla Terra Santa, il significato della Croce e della Resurrezione, al tempo della pandemia e della paura, del dolore e della preghiera globale. Rai Vaticano, venerdì 10 aprile alle 23.30 su Rai1, propone lo “Speciale Venerdì Santo” del programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti. Da piazza San Pietro, dove il Papa farà vivere sul sagrato la via Crucis alla Terra Santa dove i luoghi della Cristianità, come la via Dolorosa al Santo Sepolcro, sono chiusi ai fedeli.

Non accadeva dal 1349, dai tempi della peste nera. “Ma sarà ugualmente una Pasqua di Resurrezione, di vita, di speranza”, dice l’Amministratore Apostolico di Terra Santa, Monsignor Luigi Pizzaballa, che ha vissuto l’esperienza della quarantena preventiva, intervistato da Carlo Paris. Ai piedi della Croce, nella sera del silenzio e della meditazione, Rai Vaticano, dopo la via Crucis di Papa Francesco, accompagnerà i servizi televisivi con le immagini del Cristo Velato del Museo Cappella Sansevero di Napoli, opera di Giuseppe Sanmartino, 1753, uno tra i più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi, dove bellezza e mistero interrogano e affascinano visitatori da tutto il mondo.

E con Paola Coali, le immagini della mostra sulla Passione dei grandi artisti francesi che, proveniente dai Musei Vaticani, è ospitata a Milano nel Museo della Diocesi ed è visitabile in questi giorni sui social media. “Un omaggio a Milano e alla Lombardia.

Alla forza, alla tenacia, all’umanità di Istituzioni, medici, infermieri, volontari, lavoratori, gente comune – dice Massimo Milone, Responsabile di Rai Vaticano – con la certezza che in tanti, speriamo presto, possano tornare fisicamente a vedere la mostra”.

Tra i servizi proposti nello Speciale Venerdì Santo, in onda su Rai1, le Parole della Passione, vissute nel Pontificato di Papa Francesco, con Filippo Di Giacomo e i grandi temi, i viaggi, gli incontri, i documenti che hanno visto protagonista il Pontefice a sette anni dalla sua elezione, con Nicola Vicenti. Poi, le Parole dal Silenzio. Rai Vaticano, con Costanza Miriano, le ha cercate tra le mura di un antico monastero della Sila calabrese e Martha Michelini le ha raccontate dal casertano, con la storia di Suor Rita Giaretta che lotta, da sempre, contro la tratta delle donne. In questi giorni, con le ragazze salvate dalla strada, ha riconvertito il lavoro tessile di una cooperativa sociale e produce mascherine per la comunità locale.

La puntata sarà in replica su Rai Storia sabato 11 aprile alle ore 9.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia.