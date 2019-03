Vittoria fuori casa, per la ZS Group Messina

Quindicesimo successo in campionato per la ZS Group Messina. I peloritani sbancano il “PalaFantozzi” di Capo d’Orlando superando per 77-66 l’Orlandina Lab, terza forza del girone, e mettono una seria ipoteca sul sesto posto in classifica. La Basket School ha offerto un’ottima prova di squadra, quadrata in difesa con Black e Mazzullo in grande evidenza, ha scardinato la zona avversaria grazie alle triple di Fathallah e Nino Sidoti. I giallorossi hanno quasi sempre condotto la gara, soltanto nel corso del secondo periodo i paladini hanno operato il sorpasso (31-30), poi Messina ha ripreso in mano il derby, aumentando il divario e gestendo con grande sicurezza il vantaggio fino alla sirena finale.

Messina parte bene, Fathallah, Kolev e Black firmano il primo break (1-8). I padroni di casa sbagliano parecchio sotto canestro e gli scolari volano sul +10 (3-13), merito di Black, Nino Sidoti e Kolev. Il centro bulgaro va a segno in altre due occasioni e regala ai suoi il +11 (6-17). Nel finale del tempo Orlandina Lab piazza un break di 7-0 con i canestri di Neri, Galipò e il gioco da tre di Klanskis, riducendo il gap. Il libero di Mazzullo fissa il punteggio sul 13-18 alla prima sirena. Nel secondo periodo la squadra di casa cerca la rimonta, Labudovic va a segno due volte ma gli rispondono prima Fathallah e poi Corazzon dall’arco (17-23). Kolev, alla sua terza penalità lascia il posto a Knezevic, rifiata Fathallah, sostituito da Ale Sidoti. Botta e risposta tra Black e Klanskis per il 21-27. Dopo l’1/2 di Nino Sidoti, Messina commette qualche ingenuità, i padroni di casa in un amen si riportano sul -1 (27-28) con Carlo Stella e Okiljevic (4), costringendo al time out coach Paladina. Gara in equilibrio, Black e Gailpò vanno a segno dalla lunetta, poi Labudovic mette il canestro del sorpasso (31-30). Messina di nuovo avanti con il nuovo entrato Mazzù. Il finale del primo tempo è di marca messinese. Dopo il pareggio di Labudovic, ancora Mazzù firma il nuovo e definitivo sorpasso dalla lunetta, poi Black e la tripla di Nino Sidoti mandano le due squadre al riposo lungo sul 32-38.

Al ritorno in campo Paladina ripropone una squadra più dinamica con Fathallah in regia, con Mazzù ala forte e Mazzullo centro, oltre a Nino Sidoti e Black sugli esterni. Una scelta che paga, infatti in cinque minuti il vantaggio ospite aumenta fino al +13, grazie ad una ferrea difesa ed alla vena offensiva ritrovata. Nino Sidoti, Fathallah, Mazzù e Mazzullo lanciano la ZS Group sul +13 (36-49). Carlo Stella mette la tripla, ma poi si fa fischiare un antisportivo per fallo su Black. Accenno di rissa in campo, tecnico ai due giocatori ed espulsione del giovane orlandino. Black fa 1/2 ai liberi in due occasioni e dopo l’assist di Mazzù manda a segno Mazzullo (39-53). La difesa ospite lascia liberissimo Klanskis che piazza la bomba del 42-53. Anche Galipò fa lo stesso e nonostante il time out chiamato dalla panchina messinese, al ritorno in campo la musica non cambia. E’ Neri con sei punti consecutivi a riportare a -1 (52-53) i suoi, complici anche due tecnici fischiati a Fathallah ed alla panchina di Messina. Black e Nino Sidoti dalla lunetta però riescono a riportare la Basket School sopra di 4 lunghezze, la terza frazione si chiude sul 52-56. L’ultimo quarto è caratterizzato dalle triple, ben quattro quelle realizzate da Fathallah, intervallate da quelle messe a segno da Ravì e Neri e dai canestri di Okiljevic (62-68).

La ZS Group Messina ha in mano la partita: la tripla di Nino Sidoti lancia gli scolari sul +9 (62-71). I giallorossi gestiscono con maturità il vantaggio e allungano nel finale, grazie ai liberi di Black, Corazzon, Mazzù e Fathallah. Corazzon, dalla media distanza, risponde al canestro di Okiljevic, fissando il risultato sul 66-78. Confusione al tavolo che non assegna un punto al capitano di Messina e si chiude sul punteggio di 66-77. Basket School Messina stabilisce il suo record di vittorie in serie C Silver, 15, e festeggia un successo pesante in ottica sesto posto. Domenica prossima al PalaMili arriva la capolista Ragusa e chissà…