150 tra artisti, intellettuali, professionisti, politici e giornalisti, hanno firmato una lettera inviata al sindaco di Messina Cateno De Luca ed agli assessori Enzo Caruso e Carlotta Previti.

Nel documento, si chiede di non trasferire la dipendente comunale Enrica Carnazza.

Ecco il testo integrale:

Egregi Signori, è notizia di questi giorni che, con un provvedimento che dall’esterno appare privo di motivate giustificazioni, è stato disposto il trasferimento della Dr.ssa Enrica Carnazza dal Dipartimento presso cui ha fin qui prestato servizio in qualità di Responsabile dell’Ufficio “Giovani Artisti” agli uffici amministrativi della Seconda Circoscrizione, assegnando in pratica una validissima Funzionaria ad un front office che si occupa di anagrafe…

Enrica Carnazza è fin qui stata responsabile dell’Ufficio Film Commission e del GAI (Giovani Artisti Italiani) della Città di Messina, ed è punto di riferimento da almeno 25 anni per i giovani artisti che hanno potuto portare le proprie opere su palcoscenici di livello internazionale. Si tratta, come moltissime autorevoli personalità possono confermare e come gli estensori della presente Lettera confermano, di una vera e propria eccellenza nel non sempre soddisfacente panorama culturale della nostra città, che da semplice Funzionaria comunale è riuscita, tra indicibili ostacoli, a rendere Messina un fiore all’occhiello nel campo dell’arte, con riconoscimenti nazionali e internazionali.

Enrica Carnazza si è sempre contraddistinta come instancabile organizzatrice di eventi artistici e culturali, con una particolare attenzione alla promozione delle attività giovanili e alla scoperta e valorizzazione dei giovani artisti locali. Su suo input, per sua iniziativa o sua diretta progettazione, e sempre su sua costante supervisione, sono sorte alcune delle iniziative artistiche che hanno portato la città di Messina all’attenzione dei più qualificati osservatori internazionali, quali il MAXXI, la Fondazione Focus e altre prestigiose strutture. Ricordiamo in questa sede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Progetti Distrart, Gemine Muse, La biennale d’arte del Mediterraneo, Moving ‘up, Arte e caffè a cielo aperto.

Alla luce di quanto qui sommariamente richiamato gli scriventi ritengono che il provvedimento di rimozione della Dr.ssa Carnazza, comportando la cessazione della sua ordinaria attività, costituisca oltre che un grave vulnus per l’intero mondo artistico-culturale di Messina anche un oggettivo impoverimento dell’Amministrazione Comunale, che pare rinunciare alle competenze pluridecennali di un’impiegata sempre contraddistintasi per l’imparzialità delle scelte, il rigore metodologico, la riservatezza e l’assenza di qualunque protagonismo, la capacità di dialogare con le Amministrazioni che si sono succedute prescindendo dal colore politico e dagli orientamenti delle stesse.

Gli scriventi non vogliono ipotizzare che il provvedimento che qui si richiama sia stato dettato da una logica ispirata al principio dello spoil system, triste pratica peraltro inspiegabile nel caso in questione, riguardante una fine intellettuale che si è nel tempo guadagnata la stima bipartisan di Amministratori di ogni colore politico.

Chiedono pertanto che il Sig. Sindaco e tutte le Autorità richiamate in indirizzo pongano in essere quanto è in loro potere per riassegnare alla Dr.ssa Carnazza l’incarico che Le ha consentito, nell’arco di un quarto di secolo, di portare lustro al Comune e alla Città di Messina.

Quello che i sottoscritti auspicano è che questo atto possa costituire un primo concreto segnale che per quanti oggi governano Messina la cultura, l’arte e la loro promozione e valorizzazione costituiscano valori irrinunciabili.

Distinti e speranzosi saluti

I firmatari: