“La #Liberazione dal nazifascismo è alla base della nostra Repubblica. Oggi è la festa di chi prende una posizione e non resta indifferente. Stringiamoci attorno ai valori della democrazia, come la solidarietà. Racchiudiamoli tutti in un’unica bandiera, tricolore. Buon #25aprile”. Così su Twitter il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

Link: https://twitter.com/F_DUva/status/1253967435339837440?s=19