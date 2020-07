A Barcellona Pozzo di Gotto, nasce il movimento politico “Noi Città Viva“

Si costituisce a Barcellona Pozzo di Gotto il movimento politico “Noi Citta’ Viva“, in vista delle future elezioni amministrative che si svolgeranno il 4 e 5 Ottobre.

“Noi Città Viva” intende caratterizzarsi come proposta di area moderata e di matrice liberalsociale e democratica. L’adozione simbolica del seme d’arancia rappresenta per il movimento un esplicito richiamo ad un florido passato ed al contempo vuole significare il “seme” della rinascita per un vero rilancio del tessuto socio-economico della città del Longano. Lo sviluppo economico e commerciale, la centralità delle politiche occupazionali, il ripristino dei servizi al cittadino, la tutela dell’ambiente, l’investimento nella cultura e nello sport, la concreta possibilità di ridurre la pressione fiscale locale per un conseguente miglioramento della qualità della vita per le famiglie, l’attenzione agli anziani come memoria storica, sono i temi sui quali il movimento si sta già confrontando insieme ad altre associazioni culturali ed alle forze politiche.