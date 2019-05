A caldo non si fanno mai analisi del voto, anche perché confesso di voler dormire un paio d’ore, lo ha riferito l’onorevole Saverio Romano di Forza Italia, neo eletto alle Europee 2019

"AVER OTTENUTO OLTRE 73.000 PREFERENZE ED ESSERE IL TERZO PIU' VOTATO PER LA LISTA, NON PUO' NON ESSERE SOTTOLINEATO"

Lo ha riferito l’onorevole Saverio Romano: “a caldo non si fanno mai analisi del voto, anche perché confesso di voler dormire un paio d’ore. Aver ottenuto oltre 73.000 preferenze ed essere il terzo più votato in Italia per la lista di Forza Italia non puo’ non essere sottolineato. Insieme ai tanti che mi hanno sostenuto, ho portato un contributo importante al Partito del presidente Silvio Berlusconi e questo, unitamente alla sua elezione, è per me motivo di orgoglio. Questa campagna elettorale è servita. È stata utile, non va sprecato niente di ciò che abbiamo costruito”.

Ed infine: “non si finisce mai di imparare e di ricominciare. GRAZIE alla comunità che sono riuscito a coinvolgere in una impresa straordinaria, quella di dimostrare che la Politica è una grande avventura che richiede coraggio, passione e rigore morale. E se tutto ciò non basta per vincere, così come abbiamo sempre fatto, tratteremo l’insuccesso così come abbiamo fatto con il successo, poiché sappiamo che sono due impostori. Ripeto tante volte GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE ma vi prego risparmiamoci la tristezza, non è da noi che amiamo sorridere alla vita, quella che viviamo già ❤️”.