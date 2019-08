A chiederlo alla Giunta Municipale, è il consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbello (rappresentante del Gruppo Misto a Palazzo Zanca)

"COME INTENDE PROCEDERE IN ORDINE AL RICOLLOCAMENTO DEL CASOTTO TELEMETRICO IN METALLO DI FORTE SCHIAFFINO (RISALENTE AL 1890 E DISCUTIBILMENTE TRASFERITO A FORTE CAVALLI CON PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DI SPOSTAMENTO TEMPORANEO DA PARTE DELLA SOVRAINTENDENZA, AVVENUTO NEL MESE DI MAGGIO 2018, NON SENZA DANNEGGIAMENTO DEL PARAPETTO IN MURATURA SOTTOSTANTE)?"